“No al cibo sintetico, difendiamo filiere agroalimentari”. Fratelli d’Italia presenta mozione

Il capogruppo Fausto Piga auspica un “sostegno trasversale”

Di: Redazione Sardegna Live

“Pieno sostegno a tutte le iniziative di sensibilizzazione sui rischi del cibo sintetico, e in particolare alla petizione lanciata in questi giorni da Coldiretti”. A dichiararlo è Fausto Piga, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale e primo firmatario di una mozione a supporto del mondo agricolo che impegna il presidente Solinas e la giunta a difendere, in sede di conferenza Stato-Regioni e nei rapporti con il ministero dell'Agricoltura, le filiere agroalimentari minacciate dalla diffusione del cibo da laboratorio.

“Auspichiamo una presa di posizione politica unitaria e trasversale a favore della petizione promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico e i rischi della sua diffusione, che rischia di essere dannosa per l’economia regionale e nazionale ma anche per le nostre identità e tradizioni - prosegue Fausto Piga - il cibo sintetico, al contrario di ciò che dicono i sostenitori, non è meno dannoso per l’ambiente, poiché, con l'utilizzo di bio-reattori, si consuma più energia e più acqua rispetto ai cicli produttivi tradizionali, inoltre, il consumatore non avrebbe la possibilità di scegliere fra le varietà di culture di cui il nostro paese ha un primato mondiale, omologando il sintetico a discapito delle peculiarità che contraddistinguono le produzioni italiane - puntualizza l'esponente di Fratelli d’Italia - penalizzando soprattutto la piccola e media impresa agricola e favorendo, esclusivamente, le multinazionali del settore che hanno le capacità economiche e ingegneristiche per sviluppare questa tipologia di agricoltura”.

“Ci auguriamo - conclude il capogruppo di FDI - che la nostra mozione possa trovare un sostegno trasversale fra tutti i partiti che siedono nell’aula del Consiglio Regionale”.