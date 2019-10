Auto fuori strada: mamma e figli in codice rosso

Viaggiavano a bordo di una 600 che si è ribaltata. I piccoli hanno 3 e 4 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna viaggiava a bordo di una Fiat 600 assieme ai figli di 3 e 4 anni quando l'auto, per cause da chiarire, è uscita fuori strada ribaltandosi nei campi lungo la SS 293 alle porte di Vallermosa.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 di Siliqua e Vallermosa, i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, la polizia municipale di Vallermosa e i carabinieri del Nucleo radiomobile di Iglesias oltre all'elisoccorso del 118 di Cagliari.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale con codice rosso. La donna si trova al Sirai di Carbonia mentre i due piccoli al Brotzu di Cagliari. Non sarebbero in pericolo di vita.