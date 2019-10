Silanus in festa per i cento anni di zia Pietrina Niola

9 figli e ancora in perfetta forma. Oggi la festa

Di: Antonio Caria

Anche il Marghine dimostra di essere un luogo incantato della Sardegna dove regna l’elisir di lunga vita. Oggi la bellissima comunità di Silanus ha festeggiato i cento anni di zia Pietrina Niola.

Ancora in perfetta forma, la nuova centenaria, madre di 9 figli, ha ancora una memoria praticamente di ferro. A festeggiarla anche l’amministrazione comunale, in testa il Sindaco Gian Pietro Arca, che l’ha omaggiata con un rosario in argento, una pergamena e un mazzo di fiori.