In fiamme un cumulo di rifiuti al Poetto

Diversi sacchi di spazzatura indifferenziata erano stati abbandonati in strada

Di: Redazione Sardegna Live

Un cumulo di rifiuti è stato dato alle fiamme all'alba al Poetto.

Alcuni sacchi di spazzatura indifferenziata abbandonati in strada sono stati incendiati stamane da ignoti in via Vulcano. L'incendio sarebbe stato appiccato tra le 6.30 e le 7 vicino al parco giochi dei giardinetti.