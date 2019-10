Cade dall'albero mentre raccoglie le olive: un morto nelle campagne di Sassari

Il corpo trovato nel pomeriggio dai familiari

Di: Redazione Sardegna Live

Un pensionato di 74 anni è morto questa mattina nelle campagne di Sassari, in località Maccia d'Agliastru. L'uomo, Anselmo Gesuino Oggiano, è caduto da un albero mentre raccoglieva le olive nel podere di proprietà della figlia.

Il corpo senza vita è stato trovato dai familiari solo nel pomeriggio. I parenti della vittima erano preoccupati poiché non si era recato a scuola per ritirare la nipotina come da accordi. Così si sono recati nel terreno di famiglia facendo la tragica scoperta.

L'uomo avrebbe perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala appoggiata a una pianta battendo la testa al suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il 118.