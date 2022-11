Quartu. Ruba portafogli all'amico e usa il suo bancomat per prelevare: arrestato 51enne

L'uomo, 51enne rumeno, aveva già prenotato il volo per tornare nel suo Paese d'origine, ma è stato intercettato dagli agenti di polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni precedenti gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno tratto in arresto in flagranza un uomo di 51 anni, di origine rumena, per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito. Dalle indagini dei poliziotti è stato appurato che la persona coinvolta, conosciuta dalla sua vittima, anch'essa di origine rumena, avrebbe approfittato dello stato di alterazione psicofisica nel quale si trovava alla fine di una serata trascorsa con la stessa.

Nell’occasione, il 51enne sarebbe riuscito a sottrarre il portafogli del connazionale con all’interno il bancomat e del denaro contante. La vittima, dopo aver ricevuto diversi allert di avvenuti prelievi presso bancomat,ha chiesto aiuto alla Polizia. Gli agenti, tramite la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato presso lo sportello ATM da cui era stato fatto un prelievo e presso un esercizio commerciale da cui era stato effettuato un pagamento con l’utilizzo della carta della vittima, sono riusciti ad individuare il malfattore, che è stato sorpreso poco più tardi mentre si aggirava per il centro di Quartu.

Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso del bancomat della vittima e di un’ingente somma di denaro contante; con sé aveva anche i biglietti aerei per la Romania, con i quali sarebbe dovuto partire il giorno stesso. Il 51enne è stato tratto in arresto per i reati di furto aggravato, indebito utilizzo di carte di credito e, a seguito dell’udienza per direttissima, è stato disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Cagliari.