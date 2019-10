Santa Giusta, da lunedì nuova sede per l’ambulatorio di medicina generale

Invariata quella di Palmas Arborea

Di: Antonio Caria

L’Assl di Oristano ha reso noto che, a partire da lunedì 4 novembre, il medico di medicina generale Maria Eleonora Mureddu sposterà il proprio ambulatorio di Santa Giusta in via Grazia Deledda numero 5, mantenendo, tuttavia, gli stessi orari precedenti.

Nessuna variazione per quello di Palmas Arborea in via Rinascita 17.

Questi giorni e orari: lunedì (Santa Giusta) dalle 16.30 alle 18.00, martedì (Palmas Arborea), dalle 9.30 alle 11.00, mercoledì (Santa Giusta) dalle 16.30 alle 18.00, giovedì (Palmas Arborea) dalle 10.00 alle 12.00 e venerdì (Santa Giusta) dalle 9.00 alle 11.00.