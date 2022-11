Sostanze dopanti a bordo della sua auto: denunciato 45enne di Iglesias

Le sostanze sequestrate verranno analizzate dai Ris di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato trovato in possesso di farmaci che utilizzava per alterare le proprie prestazioni agonistiche. Un 45enne di Iglesias è stato denunciato dai Carabinieri della locale Compagnia per doping e ricettazione.

L'uomo, disoccupato, è stato fermato per un controllo a bordo della propria auto, un'Audi, all'interno della quale sono state trovate 100 pastiglie da 10 mg di stanozolol e 10 fiale iniettabili da 250 mg di mixed testosterone Ester.

Le sostanze dopanti erano illegalmente possedute e a dire dell'interessato destinate ad un suo uso personale. Sono state sottoposte a sequestro penale, assunte in carico e verranno inviate per le analisi di laboratorio al RIS di Cagliari.