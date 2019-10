Cagliari, l’ 1 e il 2 novembre si fa “Shopping senza IVA”

Sorgia: “Con poco si può fare tanto”

Di: Antonio Caria

Saranno interessati oltre centosettanta esercizi commerciali, divisi tra via Garibaldi, via Alghero, via Manno e dintorni, venerdì 1 e sabato 2 novembre per la manifestazione “Shopping senza IVA”.

“Con poco si può fare tanto – ha dichiarato l'Assessore alle Attività Produttive e Turismo, Alessandro Sorgia .- “Crediamo sia giunto il momento giusto in cui l'amministrazione combatta la grande distribuzione. Siamo al lavoro in piena sinergia con i commercianti perché, con un'azione comune, si possa arrivare a delle scelte partecipate che agevolino le piccole attività”.

“Credo non ci sia mai stata una adesione così massiccia e questo è importante – ha aggiunto il presidente dell'Associazione “Strada Facendo”, Paolo Angius – perché solo tutti insieme possiamo raggiungere grandi risultati. E questo non potrà che portare grandi benefici a tutti i cittadini in tema di sicurezza e vivibilità di Cagliari”.

Tre le modalità di adesione da parte dei commercianti: scegliere se applicare lo scorporo dell'IVA (identificati con una locandina a sfondo giallo sulle vetrine), oppure se applicare uno sconto (locandina con sfondo rosa) oppure se sostenere il progetto ma senza applicare alcuna promozione.

“Questo – ha concluso la consigliera Stefania Loi – è un progetto sperimentale per il quale auspichiamo un grande successo anche perché crediamo fortemente nella Zona Franca che può dare respiro al commercio. Sarebbe una inversione di rotta rispetto al momento di crisi attuale”.