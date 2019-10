Discarica di rifiuti illecita a Macchiareddu: blitz del Noe

Oltre 3mila metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi sotto sequestro preventivo

Di: Redazione Sardegna Live

Avevano stoccato senza autorizzazione oltre tremila metri cubi di rifiuti a Uta, in un piazzale di quasi quattromila metri quadrati a Macchiareddu, nella zona industriale accanto al loro stabilimento.

Due persone, il legale rappresentante dell'impresa che si occupa dei rifiuti ed il responsabile tecnico delle operazioni, sono stati denunciati dai carabinieri del Noe per "gestione non autorizzata di rifiuti".

I carabinieri per la Tutela ambientale stavano effettuando un dettagliato sopralluogo in un impianto della zona industriale quando hanno scoperto i 3.000 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalla lavorazione degli stessi.

Si trattava di 2.800 metri cubi di imballaggi in vetro, quasi 200 balle di imballaggi in alluminio e latta e 80 metri cubi di utensili da cucina e altri materiali in metallo.