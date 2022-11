Oltre 50 interventi per i danni del maltempo nel nord Sardegna. Il Video

Le maggiori criticità sul versante occidentale tra Sassari, Alghero e Porto Torres

Di: Redazione Sardegna lIVE

Proseguono gli interventi per maltempo da parte delle squadre di soccorso di tutto il Comando Provinciale di Sassari.

Le maggiori criticità sul versante occidentale tra Sassari, Alghero e Porto Torres, dove continua l'attività di rimozione di tegole, calcinacci e grondaie pericolanti a causa del vento; numerosi anche gli interventi di rimozione alberi e pali pericolanti, prosciugamenti di scantinati e relativa messa in sicurezza delle aree colpite.

In Gallura le squadre operano incessantemente soprattutto per i danni causati dal forte vento: oltre 50 gli interventi per le squadre di Olbia, Tempio, Arzachena e La Maddalena.

Nel video le immagini degli interventi a Porto Torres e alla Maddalena.