Covid. Contagi di nuovo in crescita in Sardegna

I nuovi casi sono 880, tasso di positività del 19,9%. Nell’ultimo bollettino si è registrato anche un decesso

Di: Redazione Sardegna Live

Un altro decesso per Covid e contagi in crescita in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 880 casi positivi (+ 537), di cui 820 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.412 tamponi per un tasso di positività del 19,9%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3 (- 3), mentre in area medica sono 91 (+ 4). I casi di isolamento domiciliare scendo a 7.117 (- 494). La vittima è un paziente della Asl di Cagliari.