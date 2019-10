Dorme per strada da giorni, 70enne colto da malore

La denuncia di una cittadina: "E' la seconda volta che lo trovo in queste condizioni"

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo dramma della solitudine a Sassari. Un 70enne del posto, Vincenzo C., è stato colto da un malore dopo aver dormito per diversi giorni in strada. A denunciare l'accaduto sul web la donna che l'ha soccorso per prima, una signora sassarese che ha trovato il pensionato in piazza Sant'Agostino, adagiato su una panchina, chiamando l'ambulanza della Croce blu intervenuta sul posto.

"Può un uomo di settant'anni passati vivere in strada?" si domanda la donna. "Questo è il signor Vincenzo C. È la seconda volta che lo raccolgo da terra. Sta vivendo in strada dopo l'ultimo ricovero durato tre giorni. È arrivata l'ambulanza della Croce Blu. Mi chiedo come gli assistenti sociali non conoscano la situazione. Vincenzo mi dice che l'hanno derubato anche e che nella sua casa in porta Sant'Antonio non può più andare perché ha preso fuoco per un corto circuito. Tristezza inaudita".