Bufera nel Comune di Ortacesus: il sindaco finisce in manette

Ai domiciliari un assessore e un imprenditore

Di: Redazione Sardegna Live

Una vera e propria bufera giudiziaria si è scatenata nel Comune di Ortacesus.

I carabinieri della Compagnia di Dolianova hanno dato esecuzione a tre misure cautelari in carcere e ai domiciliari per altrettante persone responsabili di reati contro la pubblica amministrazione.

In manette è finito il Sindaco di Ortacesus Fabrizio Mereu, per il quale si apriranno le porte del carcere, mentre per un assessore dello stesso comune e un imprenditore sono previsti i domiciliari.