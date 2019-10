Si ribalta autocisterna carica di gasolio

Il conducente del mezzo sta bene

Di: Redazione Sardegna Live

Spettacolare incidente stradale alle porte di Perdasdefogu, al chilometro 21,700 della SP 13, dove ieri, lunedì 28 ottobre, un’autocisterna si è ribaltata.

Il mezzo trasportava gasolio ed era diretto alla base militare. Nessun danno al conducente, dipendente di una ditta trasporti di Sassari. Fortunatamente, l'incidente non ha provocato sversamenti di combustibile in ambiente esterno.

La viabilità da e per Perdasdefogu è stata interrotta durante le operazioni di travaso e della messa in asse del rimorchio inclinato su un fianco. Sul posto presenti i Vigili del fuoco di Lanusei che hanno coordinato tutte le operazioni di recupero e messa in sicurezza dei mezzi.

Sul luogo anche i Carabinieri della Compagnia di Jerzu e i cantonieri della provincia.