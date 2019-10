Dietro il tentato omicidio di Cagliari l'ombra del racket dell'elemosina

La lite sarebbe nata per marcare la zona in cui praticare l'accattonaggio

Di: Redazione Sardegna Live

Sarebbe nata da una lite per la zona in cui chiedere l'elemosina l'aggressione del 19 ottobre nei pressi di Bonaria a Cagliari. L'ombra del racket degli accattoni sarebbe dietro quell'episodio di violenza secondo la Squadra mobile i cui operatori hanno arrestato per tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale Frances Agbonlahor, nigeriano di 37 anni, arrivato in Italia quattro anni fa e in attesa del ricorso presentato contro la decisione che ha rigettato la sua richiesta di asilo politico.