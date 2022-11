Allerta meteo. Scuole chiuse ad Alghero

Il Comune: "Chiusi anche i parchi e il cimitero"

Di: Redazione Sardegna Live

Scuole, parchi e cimitero chiusi ad Alghero. Ad annunciarlo è il Comune in una nota stampa.

"A seguito delle comunicazioni pervenute dalla direzione regionale della Protezione civile - si legge nel documento - circa il probabile verificarsi di condizioni meteo avverse previste per la serata di oggi, lunedì 21 novembre, e per l'intera giornata di domani, martedì 22/11/2022), il vicesindaco ha emanato l'ordinanza con la quale è stata disposta la chiusura delle scuole, dell'università, dei parchi urbani e del cimitero per l'intera giornata di martedì 22 novembre".