Capoterra. Giulio Tronci, scomparso nel nulla: l'appello disperato della sorella. “Ti prego torna a casa”

L’avvocato Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna: “In caso di avvistamento, non bisogna perderlo di vista né spaventarlo, e avvertire immediatamente le Forze dell’Ordine e i soccorsi”

Di: Alessandra Leo

Ancora nessuna notizia su Giulio Tronci, il 25enne scomparso da Torre degli Ulivi, nel Comune di Capoterra, in provincia di Cagliari, la sera di sabato 19 novembre.

Alto circa 1,80, corporatura snella, capelli neri corti, occhi castani, al momento della scomparsa Giulio indossava pantaloni scuri, scarpe nere e un impermeabile blu scuro.

“Il ragazzo, affetto da patologie psichiche di depressione e disturbi dell’umore, alterna momenti di euforia a momenti di sconforto ed ha anche manifestato intenzioni autolesionistiche e propositi suicidiari – spiega l’avvocato Gianfranco Piscitelli, presidente di Penelope Sardegna, ai microfoni di Sardegna Live - Il giovane è in stato confusionario e ha momenti di panico e paura degli altri. Se avvistato, non andrebbe perso di vista ma senza bloccarlo o affrontarlo, con immediato avviso alle Forze dell’Ordine che lo stanno cercando come da Piano Provinciale di Ricerche oramai partito” prosegue Piscitelli.

“Giulio non ha con se documenti o danaro, ma conosce bene la zona e può trovare facilmente rifugio in case e villette disabitate. I parenti gli hanno lasciato vestiti e viveri in zone dove sarebbe stato avvistato che probabilmente proprio lui ha preso e quindi ora potrebbe vestire jeans blu scuro, maglione grigio e felpa grigio/nera con stampe nere e cappuccio, giubbotto nero e scarponcini pesanti neri” dice l’avvocato.

“Giulio è molto impaurito e non si dovrebbe essere allontanato dalla zona di Torre degli Ulivi e Rio San Girolamo che conosce benissimo. In caso di avvistamento, non bisogna perderlo di vista né spaventarlo ed avvertire immediatamente le Forze dell’Ordine e soccorso (112 – 113 – 117 e 118) asserendo che c’è una denuncia di scomparsa presentata ai carabinieri di Capoterra. Avvertire subito l’avvocato Gianfranco Piscitelli al numero 388.6311738, operativo 24 ore su 24.