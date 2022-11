Cagliari scende in piazza per il Transgender Day

Decine di persone con le fiaccole ricordano le vittime della transfobia

Di: Redazione Sardegna Live

Anche Cagliari in piazza per il Transgender Day of Remembrance, la ricorrenza internazionale per ricordare le vittime di odio transfobico. Decine di persone si sono radunate nella centralissima piazza Garibaldi, con una fiaccola in mano, per leggere i nomi e le storie delle vittime uccise e violentate.

"È triste - spiegano gli organizzatori (alla manifestazione hanno aderito molte associazioni locali attive nella difesa dei diritti civili) - constatare che l'Italia è uno degli Stati europei in cui si registra uno dei più elevati numeri di crimini d'odio nei confronti delle persone transgender. Purtroppo ancora oggi, e soprattutto oggi, essere una persona transgender in Italia è causa di numerose discriminazioni e violenze che le persone devono spesso affrontare da sole".

Per ogni vita spenta, una luce accesa, è il messaggio della giornata. "Affinché le loro morti non siano solo un numero e i loro nomi non siano dimenticati".