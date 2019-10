Incidente a Bultei: muore il titolare della "Molino Galleu"

Lo schianto vicino al bivio per Abbasanta

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente mortale nella strada provinciale che collega Bultei e Benetutti, fra le terme di San Saturnino e il bivio per Abbasanta.

Nello schianto fra due auto, avvenuto intorno alle 16:30 di ieri domenica 27 ottobre, ha perso la vita Agostino Galleu, 81enne di Ozieri.

Due degli occupanti delle vetture sono stati trasportati in ospedale a Sassari in codice rosso a bordo dell'elisoccorso e di un'ambulanza.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i carabinieri.

La vittima era il titolare del Molino Galleu. 

L'Azienda. A dare inizio all’attività fu Antonio Galleu, che nel 1922 costruì a Ozieri un mulino a palmenti azionato a gas-polvere.

Quando in paese venne edificata una centrale elettrica, Antonio decise di non eliminare il generatore del mulino, conservandolo in caso di emergenza. In seguito, quando i figli Antonio e Peppino decisero di dedicarsi alla professione di mugnaio, al mulino venne aggiunto un frangitutto per la molitura dei cereali a uso zootecnico.

Nel 1950 Molino Galleu diventò il primo mulino a cilindri della provincia di Sassari: l'aggiornamento rese possibile scindere la farina dalla crusca e dalla semola, risultato in precedenza ottenibile solo manualmente.

Nel 1966 il testimone passò ad Agostino e Giovanni Galleu, i nipoti di Antonio, che presero le redini e diedero nuova linfa all'azienda.