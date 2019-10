"Lughe de Deus", il nuovo duetto dei BBrothers con Maria Giovanna Cherchi

Il brano in uscita il 7 novembre

Di: Redazione Sardegna Live

Lughe de Deus è il nuovo singolo dei BBrothers in duetto con Maria Giovanna Cherchi il cui videoclip uscirà il 7 novembre sulle pagine Youtube, Facebook e Instagram degli artisti coinvolti nel progetto. Contemporaneamente il brano verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali.

Un brano in sardo e in italiano che, spiegano gli interpreti, "è un inno alla speranza, quando perdiamo la ragione per tutto ma in fondo in fondo siamo quasi costretti a cercare quella luce per aggrapparci a un nuovo inizio".

La regia del videoclip è di Gabriele e Francesco Brunsu. I BBrothers spiegano: "Abbiamo sentito l'esigenza, dopo varie collaborazioni, di coinvolgere una voce femminile tra le più amate e importanti della Sardegna, quella di Maria Giovanna Cherchi".