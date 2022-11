Villasor. In semilibertà continua a delinquere, 48enne arrestato

L’uomo è stato bloccato dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Stava scontando una condanna di cinque anni e un mese per un cumulo di pene concorrenti scaturite dall'aver compiuto numerose truffe e frodi informatiche. Affidato in prova al servizio sociale dopo tre anni e mezzo di carcerazione, però, ha ripreso a delinquere ed è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Villasor.

L'uomo, attraverso siti di e-commerce, in passato aveva posto in vendita ricambi per auto e si era fatto pagare la merce venduta, ma senza recapitarla ai malcapitati e inoltre si era reso responsabile di numerosi furti in esercizi commerciali e anche di una rapina impropria quando, nel 2018, nel tentativo di truffare il direttore del Superpan di Villasor, chiedendo fondi per un'associazione sportiva inesistente, gli aveva strappato di mano dei soldi ed era fuggito.

Ora, dopo aver commesso numerose violazioni alle prescrizioni imposte dalla misura alternativa, l'Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Cagliari ha disposto nuovamente la carcerazione. I Carabinieri, dunque, hanno proceduto a rintracciarlo e a trasferirlo nel carcere di Uta, dove terminerà di scontare la pena residua.