Incidente sull'asse mediano: 19enne in ospedale

E' andato con l'auto contro il guardrail

Di: Redazione Sardegna Live

Un 19enne che viaggiava a bordo di una Hyundai i10 lungo l'asse mediano, A Cagliari, è andato a sbattere contro il guardrail per cause in via di accertamento.

Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118 che lo ha soccorso e condotto al Brotzu in codice giallo.

I rilievi sono stati svolti dalla Polizia locale.