Nuova chiamata in Consiglio per i pastori dopo il mancato incontro

Martedì l'audizione in commissione con l'assessora Murgia

Di: Redazione Sardegna Live

I pastori sardi sono stati nuovamente convocati nel palazzo del Consiglio regionale. A pochi giorni dal mancato appuntamento per l'istituzione del tavolo tecnico sulle risorse Ue della Pac, che aveva acceso gli animi dei portavoce degli allevatori arrivati comunque per protesta a Cagliari, è arrivata la nuova convocazione da parte del presidente della commissione Attività produttive Piero Maieli per martedì 22 novembre alle 16.

I pastori sono stati invitati a partecipare, in vista del nascente tavolo tecnico regionale, ai lavori della quinta commissione. L'audizione servirà per "esporre le problematiche del comparto agro-pastorale regionale anche in riferimento alla programmazione della Pac 2023-2027" e per ragionare dei "possibili interventi anche finanziari da mettere in campo per fronteggiare l'attuale situazione".

In audizione ci saranno anche tutte le associazioni di categoria, l'assessora regionale Gabriella Murgia, i commissari straordinari delle agenzie agricole Agris e Laore e del direttore generale di Argea. La prima parte dei lavori della commissione, la mattina alle 10.30, sarà invece dedicata al disegno di legge omnibus della Giunta.