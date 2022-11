Porto Torres. Rischio frane a Balai, sindaco vieta accesso al litorale

Ordinanza di Massimo Mulas dopo relazione del Corpo forestale

Di: Redazione Sardegna Live

Un’ordinanza emanata oggi vieta la possibilità di camminare o stazionare tra le calette dopo Balai Lontano e la Torre di Abbacurrente, lungo il litorale di Porto Torres, a causa di fenomeni di erosione.

A chiudere il tratto di costa è il sindaco, Massimo Mulas, che dopo avere ricevuto una relazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ha emesso l’ordinanza con il divieto di accesso all'intera zona. Nella relazione inviata al Comune, viene evidenziata "una debolezza strutturale delle formazioni rocciose che costituiscono la costa e che, specialmente in presenza di acqua, potrebbe contribuire significativamente alle condizioni di instabilità del tratto costiero medesimo; a ciò si aggiunge la debolezza strutturale delle formazioni rocciose che sembrerebbero interessate da faglie e fratture. Tale naturale processo erosivo potrebbe creare condizioni critiche, pericolosità da frana, da cui potrebbero scaturire implicazioni di sicurezza pubblica oltre che di natura ambientale".

Per questo motivo, dopo un ulteriore sopralluogo effettuato dai tecnici del Comune, il sindaco ha deciso di emanare l'ordinanza. "Si tratta di un provvedimento doloroso ma doveroso viste le criticità evidenziate e si aggiunge a quello già adottato in passato per interdire l'accesso dalla spiaggia di La Farritza ad Abbacurrente - dichiara Mulas -. Ci auguriamo che questa situazione sia l'occasione per ottenere i finanziamenti chiesti da tempo per combattere il fenomeno naturale dell'erosione. Abbiamo predisposto schede su ogni tratto della costa e auspichiamo che sia arrivato il momento per ricevere i fondi necessari per intervenire".