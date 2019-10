Ladri in azione nella scuola primaria: non trovano nulla da rubare e distruggono i lavoretti dei bambini

E' il quarto raid in un mese

Di: Redazione Sardegna Live

Per quattro volte in un mese i ladri sono entrati in azione nella scuola primaria di via Cilea, a Sassari. L'edificio è stato letteralmente saccheggiato e tutto il materiale informatico, i proiettori, il frigo sono stati portati via. Così, quando ignoti si sono introdotti ancora nella scuola nella notte fra martedì e mercoledì, non c'era praticamente più nulla da rubare a parte una macchinetta del caffè.

I malintenzionati si sono così accanito con i lavoretti dei bambini di una prima elementare distruggendoli dopo aver bivaccato all'interno dell'edificio forse per ore. Poi si sono allontanati passando dalla stessa finestra che avevano forzato per accedere.