Condannato ai domiciliari inizia a spacciare in casa: arrestato 31enne di Quartu

Gli agenti da tempo avevano sospetti su di lui. In casa centinaia di bustine di cocaina e marijuana

Di: Giammaria Lavena

Era stato confinato agli arresti domiciliari, ma gli agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena sospettavano che, all'interno dell'abitazione, avesse avviato un'attività di spaccio.

Così hanno deciso di fare una visita a sorpresa al 31enne. Durante il controllo in casa, gli operatori hanno effettivamente rinvenuto la droga, pronta per essere commercializzata.

In particolare sono stati sequestrati 54 grammi di cocaina contenuti in 311 bustine termo-sigillate e 226 grammi di marijuana, suddivisi in 132 in confezioni di cellophane, oltre ad un bilancino di precisione.

Il 31enne è stato tratto in arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e condotto presso la Casa Circondariale di Uta.