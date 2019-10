Vivi a pieno La Montagna Produce: dove mangiare e dove dormire

I sapori della tradizione, il calore dell'accoglienza fra boschi di castagni, case di scisto e scorci indimenticabili

La Montagna Produce tinge di festa e colori il borgo di Desulo. Alle pendici del Gennargentu si rinnova l'appuntamento con un evento che aggrega e unisce sul solco della memoria. Dall'1 al 3 novembre eventi, convegni, spettacolo, degustazioni animeranno le vie del centro storico accogliendo migliaia di visitatori.

Variegata l'offerta delle strutture ricettive di un paese che nei decenni ha sviluppato un'importante identità turistica.

DOVE MANGIARE

Albergo Ristorante 'La Nuova' - Via Lamarmora, 45: Tel. e Fax 0784619251

Da TripAdvisor: "Tipico locale a conduzione familiare dove i cibi genuini e la cortesia la fanno da padrona. Locale senza grandi fronzoli e personale adeguato. Da provare l'antipasto misto di terra e i gustosi culurgiones per finire con la braciole di maiale accompagnata da una insalata mista, vini della casa nella media prezzo onestissimo, da provare".

Trattoria “S’alase” - Via Lamarmora tel. 349 3846707

Da TripAdvisor: "Appena entrati nel locale, si percepisce subito un'atmosfera accogliente e familiare. Tutto il personale è stato gentilissimo e attento a ogni nostra richiesta, comprese le informazioni sul paesino di Desulo e sul trekking da poter fare nei vicini sentieri di montagna. Per non parlare delle bistecche, carne ottima e cottura perfetta: veramente spettacolari! Il prezzo è assolutamente adeguato alla qualità dei prodotti. Complimenti".

Ristorante Pizzeria 'S'Abile' - Via Cagliari, 54: Cel. 3466020402 (Carlo) / 3492167869 (Sara)

Da TripAdvisor: "I titolari sono di un'ospitalità unica. Le pizze erano buonissime e tutti gli ingredienti erano "di zona" dal sapore unico. Consiglio vivamente questa pizzeria!".

Ristorante Pizzeria 'Gennargentu' - Via Kennedy, 4: Cel. 3491074087 / Tel: 0784619059 (Eliana)

Da TripAdvisor: "Pranzo di ferragosto con amici, menù vario e diverso dalle solite cose, porzioni abbondanti e tutto buonissimo! Servizio eccellente! Era presente una persona celiaca e il personale, che l'ha scoperto solo in quel momento, si è reso disponibile al 100% preparando al momento le pietanze solo per lei. Prezzo ottimo per il servizio offerto. Torneremo sicuramente!!".



Bar Pizzeria 'S'Aspridda' - Viale Aldo Moro, 6: Tel. 0784619791 / Cel. 3403712038 (Vanna);

Pizzeria al taglio ‘Da Silvia’ - Via Lamarmora, 66; Cel. 3489264535

Ristorante Pizzeria 'Su Filariu' - Località S'Arena: Cel. 3388613350 (Pino)

Trattoria 'Is Cubas' - Loc. Is Cubas S.P.7, km 15: Tel. 0784619905 / Cel. 3470821936 (Bastiano) - 3387251775 (Giorgio)

Da TripAdvisor: "Mi sono fermato con amici durante un giro in moto. Locale dotato di tutto con annesso distributore e parcheggio moto a vista. Accoglienza disponibilità e location ottima. Abbiamo mangiato un giro di antipasti (circa 10), 1/2 porzione di ravioli al pomodoro, il tutto cucinato ottimamente in maniera casalinga, acqua, vino, caffè e ammazza caffè. Prezzo onestissimo che solo una conduzione famigliare riesce a fare. Un plauso per sensibilità vista nei confronti della anziana familiare".

Agriturismo 'Tascusì' - loc. IsCubas: Tel. 0784619668 / Cel. 3471303535 / 3475787331 - www.agriturismotascusi.it

Da TripAdvisor: "Consigliati da un amico del luogo io e mia moglie siamo andati a cena questa trattoria dove gli arredamenti sono spartani, ma la carne è veramente succulenta. Abbiamo preso "solo" una grigliata mista di carne, maiale-vitello-salsiccia, veramente buona e cotta alla perfezione, e molto abbondante, tanto che non siamo riusciti a finirla e gli abbiamo chiesto di poterla portare via, visto la bontà. Vino della casa buono, caffè con la moka".

Ristorante 'La Madonna delle Nevi' - Loc. Tascusì: Cel. 3285774223 (Fiorenzo)

DOVE DORMIRE

Agriturismo 'Tascusì' - loc. Is Cubas: Tel. 0784619668 / Cel. 3471303535 / 3475787331 - www.agriturismotascusi.it

Agriturismo 'Girgini' - Loc. Istiddà: Cel. 3290161595 / 336459729

Agriturismo 'Canale Figu' - Località S'iscra: Cel. 3204273204

B&B 'Bellavista Desulo' - Viale Aldo Moro, 13: Cel. 3497192987 / 3407165241 - www.bellavistadesulo.altervista.org -

B&B ‘La Perla del Gennargentu’ – Via Gramsci, 99 – Cel. 3460652612 – basiliatodde@hotmail.it

B&B ‘S’Apposentu di Casa Mia’ – Vico I Diaz, 11 – Cel. 3495620692 – info@agriturismosortumannu.com