Morte di Mario Trudu. Il legale e l'associazione Socialismo Diritti Riforme: “E’ stato curato in ritardo”

"Il caso Mario Trudu resterà nella memoria perché la sua scomparsa è avvenuta nello stesso giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Consulta hanno riconosciuto l'incostituzionalità di una pena senza alcuna possibilità di recupero"

Di: Redazione Sardegna Live

E’ morto ieri sera intorno alle 22 nel Reparto di Terapia intensiva dell'Ospedale San Martino di Oristano in seguito a complicazioni polmonari Mario Trudu, l'ergastolano di 69 anni affetto da sclerodermia polmonare e da adenocarcinoma alla prostata.

Lo comunica Maria Grazia Caligaris, dell'associazione Socialismo Diritti Riforme che, assieme alla legale di Trudu, Monica Murru, esprime "sgomento e costernazione per una morte che e' il risultato di una condizione di salute divenuta sicuramente sempre piu' critica presumibilmente per i ritardi nella cura della sclerodermia".

"Resta l'amarezza per i tanti ritardi nelle cure accumulatisi nel tempo", afferma Caligaris da anni impegnata nella tutela dei diritti dei tetenuti in Sardegna: "Il caso Mario Trudu restera' nella memoria di tanti non solo perche' la sua scomparsa e' avvenuta nello stesso giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo la Consulta hanno riconosciuto l'incostituzionalita' di una pena senza alcuna possibilita' di recupero umano e sociale ma anche perche' fa riflettere sul ruolo del carcere e della sanita' penitenziaria. Non possiamo infatti dimenticare che spesso le preoccupazioni dei detenuti, dei loro familiari e dei legali di fiducia relativamente alle condizioni di salute della persona privata della liberta' vengono sottovalutati talvolta con conseguenze nefaste se non funeste".