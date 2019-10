Arborea, il giorno dopo l’incendio. Pintus: “Sfregiato un pezzo della nostra comunità”

La Sindaca: “Per la Sardegna è una nuova cicatrice”

Di: Antonio Caria

Ad Arborea non sono state giornate molto facili. Un tremendo incendio ha messo in ginocchio uno dei polmoni verdi del territorio. Tra le persone in prima fila c’è stata sicuramente la Sindaca Manuela Pintus che ha seguito, passo dopo passo, le operazioni di spegnimento.

“Un amministratore locale dei nostri tempi vive la sua attività amministrativa senza disporre delle necessarie risorse finanziare e di un numero adeguato di risorse umane, in relazione alle tante incombenze quotidiane e a quelle dettate dalle improvvise emergenze. Gli eventi che hanno interessato questo territorio nei giorni scorsi sono stati un banco di prova anche per la macchina comunale, forse mai come quest’anno indebolita in pochi mesi da nuovi pensionamenti - complice anche la misura del “quota 100” – e trasferimenti di personale amministrativo”, queste le sue parole.

Nonostante questo, scrive la Sindaca, il Centro Operativo comunale (Coc) si è attivato in tempi molto celeri. Il suo ringraziamento è andato anche a Giovanni Paolo Enna e Letizia Scintu per il loro supporto.

“Purtroppo non è la prima volta che da Sindaca – dichiara Pintus –, mi capita di ritrovarmi all’interno di un evento di proporzioni difficilmente contenibili, che mette a rischio la vita delle persone, l’integrità delle strutture e la conservazione di un patrimonio naturalistico e ambientale che meriterebbe – da parte di tutti noi – maggiore rispetto. Questa volta però ho sentito solamente la presenza di tantissime persone coraggiose e determinate a contrastare, con tutte le forze e le energie, le fiamme che avanzavano troppo velocemente a causa del forte vento”.

Un altro grazie è andato al prefetto, al suo Vicario, ai Vigili del Fuoco, al Comandante Provinciale Luca Manselli, agli Agenti del Corpo Forestale, al Direttore del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale di Oristano Tiziana Pinna, al Comandante della Stazione di Marrubiu Antonello Cadoni, ai Carabinierii e al loro Comandante Provinciale Domenico Cristaldi e al Maresciallo Ilario De Padova, oltre che alla Polizia, agli Agenti Forestas e al Direttore del Servizio Territoriale di Oristano, Giovanni Piras.

“Grazie all’Assessore Regionale, Gianni Lampis e al Direttore Generale Antonio Belloi della Protezione Civile regionale e a suoi uomini – sottolinea la prima cittadina – per la vicinanza e il costante supporto. Un grazie di cuore a tutti coloro che si sono adoperati per accudire le persone evacuate: i volontari, il nostro Parroco Don Silvio Foddis e le collaboratrici della Parrocchia SS Cristo Redentore, la nostra generosa e straordinaria Associazione Turistica Pro Loco Arborea, le associazioni LIVAS di Terralba e Croce Rossa di Marrubiu, le associazioni sportive, il Comitato Festeggiamenti SS Redentore 2019”.

Un pensiero e un ringraziamento al personale e alle persone che la notte si trovavano nell’Horse Country Resort

“Grazie – così ancora Pintus – ad Alessio Visintin per essersi messo con coraggio e prontamente a disposizione e aver liberato una strada che risultava essere fondamentale per le operazioni di soccorso, non lontano da dove avanzavano le fiamme. Ringrazio Ermanno Bergamin e Simone Pisu per il loro coraggio e la loro tenacia. Ringraziamo Pinuccio Peddoni e i suoi autisti per la disponibilità e professionalità nel trasporto delle persone. Ringraziamo ancora una volta la 3A Latte Arborea per i prodotti forniti ai soccorritori e ai numerosi ospiti del resort già messi in sicurezza nella palestra comunale. Grazie anche a Sergio Lotta, custode della palestra, per avere garantito la propria presenza l’intera notte nella palestra comunale. Ringrazio i giornalisti che hanno raccontato questa complessa vicenda con precisione, dimostrando una onesta e forte sensibilità nei confronti di una comunità nuovamente ferita. Ringrazio Carmìna Conte e le donne di Coordinamento3 per la vicinanza. Grazie a Flora Torresan per aver segnalato prontamente la presenza di un incendio”.

“Ringrazio i miei assessori e i miei consiglieri – conclude – per avermi fornito un supporto costante e per aver vegliato sulle persone evacuate con grande attenzione. Ringrazio il Presidente di Anci Sardegna Emiliano Deiana, il primo dei tanti Sindaci ad avermi scritto per sapere come il tutto procedeva, e ringrazio i Sindaci e gli amministratori locali che mi hanno chiamato, telefonato o scritto, sia durante che dopo l’evento”.

Saranno le indagini a stabilire le cause dell’incendio. “Spero – questo il suo auspicio – ci diano la certezza che nessuna persona si è macchiata dolosamente di un crimine così indecente, che ha sfregiato la nostra terra”.