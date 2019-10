Zio e nipote nei guai per la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti

I Carabinieri si sono insospettiti per il forte odore che proveniva da un'abitazione

Di: Redazione Sardegna Live

Zio e nipote sono stati arrestati a Sedilo dai carabinieri del paese che hanno trovato nella loro case piante e infiorescenze di marijuana. Il provvedimento d'arresto è scattato a carico di Antonio Atzas, 27 anni, e di suo zio Basilio Falchi, 55 anni, entrambi disoccupati.

I due sono comparsi stamane davanti al giudice che ha convalidato l'arresto, ma li ha rimessi in libertà, fissando l'udienza di giudizio per il 4 dicembre prossimo. I militari si sono insospettiti per il forte odore che proveniva dalla casa di Falchi. All'interno hanno scoperto in giardino una pianta di cannabis.

Al piano superiore, invece, in un sottotetto aperto sono stati recuperati 23 rami di cannabis essicati, altre due piante e 230 grammi di marijuana di cui 7 nella tasca di un giaccone di Antonio Atza.

Da qui l'arresto con l'accusa di produzione e traffico di sostanze stupefacenti. Lo scorso 4 ottobre i carabinieri di Sedilo avevano compiuto un'altra operazione che aveva portato al sequestro di 40 piante di cannabis.