Viabilità in Sardegna. Anas: “Investimenti per 60 milioni di euro nell’ultimo semestre”

Entro novembre il bando di gara per la manutenzione di ponti e viadotti a livello nazionale

Di: Antonio Caria

Oltre 1,3 miliardi di euro per lavori di manutenzione della rete stradale sul territorio nazionale. Tanto è stato stanziato nel secondo semestre 2019 dall’Anas che nei giorni scorsi ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un nuovo bando per lavori di risanamento della pavimentazione dal valore complessivo di 520 milioni di euro che si uniscono ai 380 milioni pubblicati lo scorso giugno nell’ambito del piano #bastabuche.

Per quanto riguarda la Sardegna sono 60 i milioni di euro stanziati, sempre nello stesso periodo, per i i soli lavori di risanamento della pavimentazione: 25 milioni di euro nell’ultimo band e 35 milioni già destinati lo scorso giugno,

Inoltre, entro novembre sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo bando di gara per interventi di manutenzione su ponti e viadotti per un importo di 380 milioni di euro sul territorio nazionale.

“Anas – ha sottolineato l’Amministratore Delegato Massimo Simonini – sta lavorando a pieno regime per attivare nuovi cantieri sul territorio nazionale sia per contribuire al rilancio del settore sia per rendere più competitivo il nostro Paese con infrastrutture sicure, moderne ed efficienti. Con questo nuovo bando da 520 milioni di euro per nuova pavimentazione stradale il Piano #bastabuche, avviato nel dicembre del 2015, arriva alla VII tranche con un investimento complessivo di oltre 2 miliardi di euro su tutta la nostra rete”.