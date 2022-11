Cagliari. Scontro auto-scooter in Viale Ciusa: grave un 20enne

Il ragazzo è rimasto incastrato con una gamba sotto il ciclomotore

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri, poco dopo le 21, un’auto e uno scooter si sono scontrati in Viale Ciusa a Cagliari.

Ad avere la peggio il ragazzo a bordo del ciclomotore, un 20enne, rimasto incastrato con una gamba sotto il suo mezzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno liberato il giovane per poi affidarlo al personale medico del 118. A bordo di un’ambulanza è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, con assegnato un codice rosso .

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto anche la Polizia Locale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.