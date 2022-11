Domusnovas. Giro di spaccio di droga in casa: arrestato 35enne

Ad allertare i poliziotti è stato il continuo viavai di persone

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia ha arrestato un uomo di 35 anni per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nello specifico, nella giornata di ieri, gli agenti della Sezione Anticrimine e delle Volanti del Commissariato di Iglesias, con l’ausilio dei cani del Reparto Cinofili Abbasanta, sono intervenuti all’interno di un’abitazione di un ragazzo di 35 anni a Domusnovas, indicata come il luogo di un continuo viavai di persone dedite all’acquisto e consumo di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno potuto rinvenire e sequestrare circa 165 grammi di cocaina e la somma di 17.200 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, occultate in vari rotoli all’interno della cucina.

Inoltre, sono stati recuperati un bilancino di precisione, un coltello a goccia e altro materiale utilizzato per il confezionamento della droga.

Il 35enne, già noto alle Forze dell’Ordine per gli stessi reati, è stato quindi tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente e accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta, in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.