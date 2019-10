Strada statale 198, chiusa una corsia all’uscita da Seui verso Lanusei. Fdi: “Fatto scandaloso”

Lai e Gaviano: “Anas e Comune intervengano”

Di: Antonio Caria

Resta ancora chiusa una corsia della strada statale 198, nel tratto dall’uscita di Seui verso Lanusei. Sulla vicenda hanno preso posizione i Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Manuela Lai e Raimondo Gaviano.

“È vergognoso che, dopo tre anni, – queste le loro parole – il paese viva questa situazione di disagio e pericolo, nell’unico collegamento verso Lanusei, centro nel quale ancora esistono i servizi per la cittadinanza”

“Nonostante il rischio di cedimento del muro di contenimento e il continuo traffico anche di mezzi pesanti – hanno aggiunto – l’Anas non ha avviato nessun lavoro di ripristino e di messa in sicurezza della corsia all’uscita da Seui verso Lanusei e, ancora più grave è il silenzio dell’Amministrazione Comunale che non si è fatta parte attiva per la risoluzione del problema”

Sulla questione è interventi anche il Deputato Salvatore Deidda annunciando una immediata interrogazione parlamentare

“L’Anas – ha dichiarato – deve dare priorità alle strade che garantiscono un unico collegamento per mancanza di alternative. Lo spopolamento si combatte con il ripristino delle vie di comunicazione e non con convegni e chiacchiere o interventi da troppo tempo annunciati. Siamo pronti a scendere in piazza e protestare duramente”.