Commercio abusivo nel quartiere Marina, La Polizia municipale sequestra dieci carrelli in metallo

Sequestrati anche un carrello per la spesa e una bicicletta City Bike

Di: Antonio Caria

Nell’ambito delle attività di contrasto all'abusivismo commerciale e all'occupazione abusiva del suolo pubblico, la Polizia municipale di Cagliari ha effettuato dei controlli nel quartiere Marina.

L’obiettivo era quello di individuare e rimuovere i carrelli in metallo utilizzati dai venditori ambulanti non in regola con le autorizzazioni. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti dieci carrelli di varie dimensioni, un carrello per la spesa e una bicicletta City Bike.

Elevati anche quattro verbali per la violazione dell’articolo 20 del Codice della Strada.

Le attività verranno ripetute anche nei prossimi giorni sia nel quartiere Marina che nelle altre zone della città.