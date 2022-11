Salta incontro su Politica agricola Ue, allevatori sardi infuriati

La rabbia del portavoce Nenneddu Sanna: "Ennesima presa in giro. Loro seduti sulle poltrone, noi abbiamo da fare in campagna"

Di: Redazione Sardegna Live

Allevatori saldi infuriati dopo l'annullamento dell'incontro del tavolo tecnico sulla Politica agricola dell'Unione europea (Pac), convocato per oggi pomeriggio dal presidente della commissione Attività produttive del Consiglio regionale, Piero Maieli.

L'appuntamento, concordato con la titolare dell'Agricoltura Gabriella Murgia, cui avrebbero dovuto partecipare le associazioni di categoria insieme ai rappresentanti del comparto lattiero caseario e una delegazione dei pastori senza bandiera, è saltato dopo che "l'assessora ha convocato in contemporanea per oggi pomeriggio le associazioni di categoria", fa sapere "con grande disappunto" il presidente Maieli.

Non ci sta il portavoce dei pastori senza bandiera, Nenneddu Sanna, che tuona: "È l'ennesima presa in giro, ci vuole serietà. Loro sono seduti su calde poltrone, noi abbiamo da fare in campagna, stiamo lavorando e avevamo già organizzato la trasferta, è una mancanza di serietà assoluta".

Alle sue parole fanno eco quelle di Gianuario Falchi, anch'esso portavoce degli allevatori: "L'abbiamo saputo all'ultimo momento, ma saremo comunque a Cagliari nel pomeriggio, siamo furiosi per la mancanza di rispetto". Adesso il presidente della commissione Maieli è in attesa di una nuova data per l'incontro dall'assessora Murgia.

L'accordo per l'incontro era avvenuto a fine ottobre. dopo l'audizione in commissione del capo dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del ministero dell'Agricoltura, Giuseppe Blasi, che aveva fatto il punto sulle risorse mancanti nel programma della Pac.