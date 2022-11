Cagliari. Bomba carta esplode davanti ad appartamento: danni ingenti all'abitazione

Poggiata sul davanzale di una finestra, è esplosa intorno all'una di questa notte. L'appartamento è di un 66enne ristoratore

Di: Redazione Sardegna Live

Grave episodio nella notte a Cagliari. Verso l'una è esplosa una bomba carta piazzata sul davanzale della finestra di un appartamento di via Bacaredda, in pieno centro. La facciata della palazzina ha subito ingenti danni.

La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri di diverse case e hanno subito danneggiamenti anche una moto e due auto parcheggiate davanti. Fortunatamente, in quel momento l'appartamento non era occupato.

Il proprietario, un 66enne ristoratore, si trova infatti fuori Sardegna per motivi di lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e i colleghi della Stazione di Stampace.

Intervenuti anche gli artificieri del Comando provinciale dei carabinieri. Si indaga, adesso, per capire cosa e chi ci si nasconda dietro l'attentato.