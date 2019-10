Presunti abusi edilizi, sequestrata la villa del sindaco di Olbia a Golfo Aranci

Nizzi (Fi) è indagato dalla Procura di Tempio

Di: Redazione Sardegna Live

Gli uomini del Corpo forestale hanno messo sotto sequestro la villa del sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, indagato per abusi edilizi e falso. I sigilli sono stati apposti all'edificio di proprietà dell'esponente di Forza Italia che sorge in località Terrata, nel territorio di Golfo Aranci. A disporlo è stato il Gip del Tribunale di Tempio Pausania, nell'ambito delle indagini condotte sulla base di una denuncia per presunti abusi edilizi.

Secondo gli inquirenti la costruzione sarebbe stata realizzata a concessione edilizia scaduta e ma per la Procura il sindaco del capoluogo gallurese, già parlamentare del partito di Berlusconi, avrebbe cambiato destinazione d'uso del seminterrato da cantina a cucina, costruendo la villa in un terreno vincolato dal rischio idrogeologico.

Nizzi è difeso dagli avvocati Sergio Deiana e Leonardo Salvemini, e ha sinora respinto le accuse e ha presentato ricorso al tribunale del Riesame per il dissequestro della villa.