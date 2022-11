Investita a Tortolì mentre passeggia col cane: morti entrambi

La vittima aveva 51 anni

Di: Redazione Sardegna Live

Drammatico incidente questa sera a Tortolì, dove una donna di 51 anni residente in paese è stata investita da un'auto mentre passeggiava col suo cane in via Pirastu, all'uscita per Villagrande.

Le sue condizioni sono parse fin da subito gravissime ai sanitari accorsi sul posto, mentre il cane è morto. La donna ha invece perso la vita poco più tardi. Si tratta di Beatrice Ubaldi, insegnante originaria delle Marche ma residente nell'Isola da tempo.

L'incidente è avvenuto verso le 17.30, quando la vittima e il suo cane sono stati travolti da una Fiat Panda condotta da un uomo di Lanusei. Sul posto è intervenuta tempestivamente un'equipe del 118, ma i tentativi di salvare la vita alla donna durati oltre un'ora sono risultati vani. In campo anche la Polizia stradale di Lanusei e una volante del commissariato di Tortolì.