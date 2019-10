Auto ribaltata sulla provinciale

Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa mattina sulla provinciale che collega Gergei a Isili.

Una donna era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da chiarire e la vettura si è ribaltata più volte.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, che hanno accompagnato la donna in ospedale per alcuni accertamenti, e i carabinieri della Compagnia di Isili per i rilievi.

Le condizioni della donna non desterebbero preoccupazione.