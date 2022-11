Cosa fare e vedere in Sardegna. Tappa a Fordongianus per le incantevoli Antiche Terme Romane

Orari per le visite e informazioni sui bagni termali

Di: Redazione Sardegna Live

Se siete alla ricerca di tranquillità e benessere in una cornice unica vi suggeriamo di fare visita a Fordongianus, località termale situata sulla riva sinistra del fiume Tirso, nella Sardegna centro-occidentale e precisamente nella regione storica del Barigadu.

Gli Antichi Romani costruirono, solo nell’Antica Roma, più di 800 stabilimenti termali che divennero veri e propri punti di incontro per discutere di politica e di affari. Accanto agli stabilimenti vennero creati spazi per le passeggiate, biblioteche, parchi e giardini. Un esempio sono le TERME ROMANE DI FORDONGIANUS, costituite da due distinti stabilimenti.

“Il primo - ci spiega la Società Cooperativa Forum Traiani, che gestisce l’Area Archeologica delle Terme Romane - risale al I secolo d.C. e veniva utilizzato a scopi terapeutici. Era alimentato dalla benefica sorgente di acqua calda, che ancora oggi sgorga nel sito alla temperatura di 54°C. Questo stabilimento, originariamente costruito in grossi lastroni di trachite (opus quadratum), presenta evidenti tracce di rimaneggiamenti subiti nel corso dei secoli. Il secondo stabilimento edificato con una tecnica muraria denominata ‘opus vittatum mixtum’, risale invece al III secolo d.C. ed è posto in comunicazione col primo da una scalinata che si apre sul portico della natatio. Veniva utilizzato per la cura e l’igiene del corpo. Questo stabilimento era a riscaldamento artificiale ed era dotato quindi di diversi ambienti a temperatura differenziata che consentivano un percorso igienico-curativo passante dal freddo al caldo. Questi ambienti venivano chiamati ‘frigidarium’, ‘tepidarium’ e ‘calidarium’”.

È possibile visitare le Terme tutti i giorni, dalle 09:30 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:00. Per informazioni e prenotazioni delle visite guidate chiama il seguente numero: 0783/60157. È possibile fare balneazioni in acque termali terapeutiche e acquistare pacchetti comprendenti visita ai siti e pranzo nei ristoranti locali.

BAGNI TERMALI IS BANGIUS - La struttura è stata costruita nel 1800 sulla riva sinistra del fiume Tirso, a poca distanza dall’Area Archeologica delle Antiche Terme Romane, in località “Is Bangius”, nella quale è possibile effettuare un bagno rilassante e curativo. “Sono stati costruiti direttamente sulla sorgente – continuano a raccontarci i soci della Cooperativa Forum Traiani -, la struttura ha un funzionamento del tutto naturale. Le tre vasche poste al suo interno hanno un fondo di ciottoli che consente all’acqua di filtrare al loro interno direttamente dal sottostante strato roccioso, scaricandosi costantemente sul fiume grazie ad un foro posto su un lato”.

La struttura è dotata di tre stanze all’interno delle quali si trova una piccola saletta dotata di sedile da utilizzare come spogliatoio e, ad un livello inferiore, separata da essa tramite un gradino, l’ambiente in cui si trova la capiente vasca d’acqua calda. La temperatura dell’acqua oscilla tra i 41°C e 43°C ed è classificata come acqua “ipertermale, salso – bicarbonato – fluorurata”. Può essere utilizzata per applicazioni terapeutiche in ambito reumatologico, ortopedico-traumatologico e dermatologico.

La struttura, aperta tutti i giorni, dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00, è dotata di servizi igienici e di box per la doccia fredda. Il servizio fruibile esclusivamente su prenotazione: tel. 346 2143581.

