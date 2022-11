"Originalia". A Norbello arriva la Mostra del Fumetto: il 20 novembre l'inaugurazione

Presso il Museo e il Parco del Fumetto, domenica 20 novembre verrà inaugurata la mostra, con l'esposizione di tavole originali di fumetto e cels realizzati per importanti film d'animazione

Di: Giammaria Lavena

Domenica 20 novembre, presso il Museo del Fumetto di Norbello, alle ore 18, si terrà l'inaugurazione della Mostra del Fumetto. Il progetto è nato e maturato grazie a una convenzione con Bepi Vigna, direttore e rappresentante legale dell’Associazione Hybris - Centro Internazionale del Fumetto, per quanto riguarda la direzione artistica degli eventi del "MIDI", il Museo del Fumetto e del Design Interattivo.

Museo e Parco ospiteranno la prestigiosa mostra "Originalia", dove verranno esposte una serie di pregevoli tavole originali di fumetto e diversi cels (rodovetri in acetato) realizzati per importanti film d’animazione. Le opere esposte appartengono alla collezione Raffaele Piras e a quella del Centro Internazionale del Fumetto. La progettazione annuale e la direzione artistica degli eventi (mostre, convegni, laboratori, incontri con autori) verranno affidate al Centro Internazionale del Fumetto, mentre per la gestione degli spazi sarà responsabile la Proloco Norbello.

L’accordo, fa sapere il Comune, ha lo scopo di promuovere la narrativa per immagini, dando impulso al turismo culturale, e di valorizzare il lavoro degli autori locali. Il MIDI di Norbello, per l’occasione, ha riorganizzato completamente i suoi spazi per renderli maggiormente funzionali. Le esposizioni continueranno ad essere ospitate nei locali di vico San Giovanni, ma per il futuro è in fase di studio la realizzazione di una biblioteca/emeroteca (in collaborazione con l’AMI – l’Archivio Multimediale dell’Immaginario del Centro Internazionale del Fumetto) dedicata alle pubblicazioni a fumetti e ai libri illustrati, dove potranno avere sede anche altre iniziative (conferenze o mostre di carattere didattico).

"Questo evento - spiegano dal Comune di Norbello - rappresenta l'inizio di un'importante sinergia tra il nostro museo, il nostro parco e il Centro Internazionale del Fumetto, diretto dal noto fumettista Bepi Vigna, che porterà la nostra realtà a ottenere risultati importanti anche a livello regionale e nazionale".