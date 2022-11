Valerio Scanu si inginocchia e chiede al compagno di sposarlo

Tra lacrime e applausi, il cantante sardo fa coming out e chiede la mano di Luigi Calcara

Di: Redazione Sardegna Live

Valerio Scanu si sposa.

Il cantante sardo, vincitore di Sanremo 2010, ha chiesto la mano del suo compagno Luigi Calcara, 32 anni (stessa età di Valerio), siciliano, docente universitario del dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica alla Sapienza di Roma.

In un video pubblicato sui social (vedi in basso), Valerio si inginocchia e fa la proposta, che è anche un coming out, tra gli applausi degli amici storici. La risposta è un bel "Sì".

Il maddalenino è sempre stato molto riservato e geloso della sua vita privata: non ha mai parlato delle sue relazioni e del suo orientamento sessuale. Per questo, la proposta di matrimonio ha sorpreso ed emozionato tutti i suoi fans.

Un 2022 molto felice per il cantante che a luglio scorso si è laureato con lode in Giurisprudenza, dedicando il raggiungimento di questo importante traguardo accademico alle persone care: "A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me".

L'artista aveva condiviso un post sul suo profilo Instagram, con uno scatto in cui posava in abito grigio e papillon dopo aver conseguito la laurea.