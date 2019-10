Finge di essere armato per rubare in un bar, il gestore reagisce e lui scappa: arrestato 29enne

Sul posto i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

E’ accaduto in via Porto Botte, a Monserrato, dove un 29enne pregiudicato, del posto, è entrato in un bar fingendosi armato, con l’obiettivo di rapinare il gestore dell’incasso. Quest’ultimo però ha reagito e ha fatto desistere il malvivente che è scappato a gambe levate.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri che hanno raccolto una sommaria descrizione del pregiudicato, avviato poi le ricerche e lo hanno rintracciato e ammanettato. Il 29enne, dopo le formalità di rito, è stato portato a casa in regime di arresti domiciliari.