“In viaggio con Giulia”: un’ambulanza per i bimbi da donare all’ospedale San Michele di Cagliari

Eleonora Galia, mamma di Giulia: “Si tratta di una delle nostre iniziative in memoria del mio angioletto, lei avrebbe voluto aiutare tutti i bimbi meno fortunati”

Di: Alessandra Leo

Un’ambulanza per i piccoli pazienti dotata di termoculla da acquistare e donare all’ospedale San Michele di Cagliari: si tratta di uno dei grandi progetti de “Il sogno di Giulia Zedda”, associazione benefica fondata dai genitori della piccola Giulia, morta a 10 anni nel 2018 per un tumore al cervello (LEGGI L’ARTICOLO).

Giulia, che era una bimba speciale, nella sua breve vita ha insegnato tanto, trasmettendo a chiunque la circondasse amore e solidarietà per il prossimo. “Ci disse che avrebbe voluto donare tutti i suoi giochi ai bimbi meno fortunati di lei – afferma la mamma, Eleonora Galia, ai microfoni di Sardegna Live – Nonostante la malattia, si riteneva fortunata e ringraziava Dio per averla fatta vivere fino ai 10 anni, mentre tanti bimbi si ammalano a pochi mesi di vita”.

Per esaudire i desideri della loro figlioletta, questi genitori grandiosi e speciali hanno fondato un’associazione che ha sede in via Baronia 13 a Cagliari e realizzato tanti progetti per rendere felici i bimbi affetti da patologie, cercando di fargli trascorrere il periodo della malattia e la degenza in ospedale più piacevoli e “colorati” possibile”.

Uno di questi è “In viaggio con Giulia”, per la cui realizzazione servono 75mila euro. “Basta una piccola donazione, anche solo un euro, per vedere sempre più vicino questo importante progetto, molto utile, visto che l’ospedale San Michele è privo di un’ambulanza con termoculla” dice Eleonora.

L’iban per l’acquisto dell’ambulanza è IT48D0101504808000070809587 con intestazione “intestato a Il sogno di Giulia Zedda ODV”.

Tutto ciò che verrà donato tramite bonifico potrà essere scaricato nel 730 modello unico.