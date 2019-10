Come ingannare l'attesa in aeroporto? semplice, cantando!

L'esibizione allo scalo di Cuneo del coro S'Arrodia di Sinnai

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo la bellissima esperienza a Busca, in Piemonte, per la 9^ Rassegna corale “Alpina Valle Maina”, per il coro S'Arrodia di Sinnai è tempo di rientrare in Sardegna.

Ma prima del volo, all’aeroporto di Cuneo c’è tempo per intrecciare nuovamente le voci e regalare nuove emozioni.

IL VIDEO: