Tenta di rubare l’incasso da Saponi & Profumi, il commesso lo ferma. Arrestato dai Carabinieri

L’episodio è avvenuto nel punto vendita di via Danimarca

Di: Alessandro Congia

Un 49enne di Quartucciu con diversi precedenti di Polizia, è stato arrestato in mattinata dai Carabinieri della Radiomobile di Quartu Sant'Elena.

Il pregiudicato, dopo essere entrato nel punto vendita Saponi & Profumi in via Danimarca, ha prelevato il denaro contenuto nel registratore di cassa e ha tentato la fuga, spintonando un commesso.

Il dipendente della profumeria è però riuscito a bloccarlo mentre i colleghi hanno dato l’allarme al 112: sul posto sono immediatamente arrivati i militari del Norm e per 49enne sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida fissata per domattina.