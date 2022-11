Cade e si frattura gamba durante battuta di caccia, 63enne soccorso a Siliqua

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico nei pressi del lago Medau Zirimilis

Di: Redazione Sardegna Live

È caduto, procurandosi una frattura alla gamba, durante una battuta di caccia. Un 63enne cagliaritano è stato soccorso nel primo pomeriggio di oggi dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna nei pressi del lago Medau Zirimilis, a Siliqua.

L’allarme è giunto dalla Centrale Operativa del 118 di Cagliari intorno alle 11:45. Contestualmente è stato allertato anche l’elisoccorso di base a Cagliari che, impegnato in un’altra missione di soccorso, non è potuto intervenire nell’immediato, pertanto, trattandosi di una zona impervia, si è recata immediatamente la squadra in turno in guardia attiva della stazione di Cagliari, coadiuvata da altri tecnici delle stazioni di Iglesias e Medio Campidano.

L’uomo, infortunatosi mentre percorreva un sentiero semi impervio, è stato raggiunto e stabilizzato per poi essere trasportato in barella con la tecnica della portantina fino all’ambulanza dell’associazione SOS Elmas, che attendeva ai piedi del promontorio del castello di Acquafredda.