Metropolitània: il libro di Giuseppe Corongiu sbarca a Madrid

La presentazione è in programma giovedì 24 ottobre alle 19.00

Di: Antonio Caria

Sarà la libreria madrilena “El olor de la lluvia” ad ospitare la “Prima” internazionale di Metropolitània, l’ultima fatica letteraria, rigorosamente in lingua sarda, di Giuseppe Corongiu.

“L’occasione sarà ottima – queste le parole dello scrittore originario di Laconi – per riflettere su un’opera in sardo che si è affacciata al mercato editoriale cercando provocatoriamente il rinnovamento, se non la rottura, con temi e argomenti di una tradizione ormai asfittica.

L’appuntamento, in programma giovedì 24 ottobre alle 19.00 e fortemente voluto dal circolo dei Sardi Ichnusa, porterà i presenti in un viaggio attraverso in sardo, in varie epoche, da un futuro distopico agli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso. I relatori saranno Gianni Garbati e Cristina Maccioni.